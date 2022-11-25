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Глава МИД Британии впервые прибыл в Киев, анонсировал новый пакет поддержки

Пятница, 25 ноября 2022, 07:28

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отправился в Киев в четверг, чтобы встретиться с украинским руководством и пообещал поддержку столько, сколько потребуется для победы над Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Клеверли заявил, что Великобритания стоит "бок о бок с Украиной" и что война России "терпит неудачу".

Он анонсировал дополнительный пакет помощи Украине. Кроме 24 карет скорой помощи, в него войдут еще 11 машин экстренной помощи, в том числе шесть бронированных автомобилей.

Пакет будет включать 3 млн фунтов стерлингов на помощь в восстановлении инфраструктуры, в частности школ и приютов, которые были разрушены с начала войны.

Средства также будут направлены на поддержку жертв сексуального насилия во время агрессии РФ.

Клеверли отметил, что с наступлением зимы Россия стремится "сломать решимость Украины своими жестокими нападениями на гражданское население, больницы и энергетическую инфраструктуру".

В условиях регулярных бомбардировок Киева, визит главы МИД, который состоялся после визита в украинскую столицу премьера Риши Сунака в субботу, проводится с высоким уровнем безопасности.

"Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется этой замечательной стране для восстановления", - подчеркнул Клеверли.

Кроме встреч с большинством украинского политического руководства, Клеверли также посетит центр для беженцев и школу, которая должна открыться вскоре после восстановления при поддержке Великобритании. Он также встретится с сотрудниками посольства Великобритании и людьми, которые работают над защитой прав человека в Украине.

Напомним, во время своего первого визита в Киев новый премьер Великобритании Риши Сунак пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками, а ранее в ноябре анонсировали дополнительные 1000 ракет земля-воздух.

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Великобритания Война с РФ

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