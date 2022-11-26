Бельгия передаст Украине мобильные лаборатории и подводные беспилотники

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила в субботу, что ее страна направит в Украину самое современное оборудование, такое как мобильные лаборатории и подводные беспилотники.

Об этом пишет бельгийское издание Le Soir, сообщает "Европейская правда".

Две мобильные лаборатории могут быть доставлены в Украину в течение трех недель. Они могут быть развернуты вблизи места, где может случиться химический, бактериологический, радиологический или ядерный инцидент, объясняет министр.

"Их также можно использовать в районах стихийного бедствия, где родильные отделения или больницы были разрушены. Они могут оказать срочную помощь... До сих пор такого никто не посылал", - отметила Дедондер.

Кроме того, 10 подводных беспилотников производства бельгийской компании ECA Robotics Belgium также будут доставлены в Украину до конца мая.

"Эти беспилотники могут идентифицировать все подводные угрозы, будь то мины или шпионские устройства", - сказала министр, добавив, что это совершенно новая, передовая технология, которая очень поможет украинцам.

Кроме того, 100 бельгийских солдат были высвобождены для проведения 18 учебных модулей для украинских военных. Обучение будут включать "боевую подготовку, огневую поддержку артиллерии ближнего действия, разминирование, подготовку снайперов, разведку, проникновение, системы связи и боевую подготовку на зараженных территориях, а также стандартную поддержку или координацию действий наземно-воздушных сил в контексте ближней авиационной поддержки", пояснила Дедондер.

Напомним, глава бельгийского правительства Адександр де Кроо прибыл в субботу в Киев и пообещал новую помощь Украине.

По итогам встречи с де Кроо президент Владимир Зеленский заявил, что Бельгия готова предоставить Украине генераторы и другое необходимое энергооборудование.