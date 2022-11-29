Кулеба: раньше ключевым словом было "оружие", сейчас - "быстрее"

Министр иностранных дел Украины на полях саммита в Бухаресте заявил, что ключевой его призыв к партнерам касался темпов поставки помощи для Украины, а также острой потребности одновременно в оборудовании для ремонта энергосистемы и средствах ПВО.

Об этом он сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что на предыдущей такой встрече тремя главными словами от него были "оружие, оружие, оружие", и отметил, что с тех пор Украина получила очень весомую помощь, которая помогла ей освободить значительную часть территорий.

"Сегодня у меня три других слова - "быстрее, быстрее и быстрее". Мы благодарны за то, что уже сделано. Но война все еще продолжается. Мы доказали, что можем бить Россию, мы доказали, что можем побеждать - вместе, в интересах всего евроатлантического пространства и всего мира. Но решение о предоставлении оружия, о запуске новых производственных мощностей оборонпрома на Западе должны приниматься быстрее, поставки оружия также должны происходить быстрее. И именно об этом мы говорили - как ускорить все это", - рассказал глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба добавил, что это едва ли не первая встреча министров стран НАТО, на которой вопросы энергетической безопасности были столь же важными, как вопросы, непосредственно касающиеся обороны.

"Трансформеры, генераторы и другое оборудование - это очень важно. Комплексный пакет помощи, которым занимается НАТО и который координирует генсек, играет очень важную роль для того, чтобы Украина прошла зиму... Если коротко, нам нужна ПВО - IRIS-T, Hawk, Patriot, и нам нужны трансформаторы", - сказал он.

Кулеба отметил, что это взаимосвязанные вопросы, поскольку с оборудованием Украина сможет вернуть нормальные условия жизни для гражданского населения, а с большим количеством средств ПВО - уберечь инфраструктуру от повторных разрушений ракетными ударами. "А они точно будут. К сожалению, это реальность, к которой нам нужно быть готовыми", - добавил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны отметил, что главным сигналом на встрече было то, что союзники продолжат поддерживать Украину. "Мы будем с Украиной столько, сколько будет необходимо, мы не отступимся. Мы понимаем, что крайне важно, чтобы Путин не мог победить в Украине. Это была бы не только трагедия для Украины, но это также сделало бы мир более опасным", - отметил генсек.

Йенс Столбенберг также осудил сознательные ракетные удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре, заявив, что Путин использует зимние условия как оружие.

Как сообщалось, в совместном заявлении по итогам министерской встречи Альянса в Бухаресте союзники пообещали усиливать поддержку Украины и помочь защищаться от ракетных атак.