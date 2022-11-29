Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кулеба: раніше ключовим словом було "зброя", зараз - "швидше"

Вівторок, 29 листопада 2022, 18:36

Міністр закордонних справ України на полях саміту у Бухаресті заявив, що ключовий його заклик до партнерів стосувався темпів поставки допомоги для України, а також гострої потреби одночасно в обладнанні для ремонту енергосистеми та засобів ППО. 

Про це він сказав на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, пише "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що на попередній такій зустрічі трьома головними словами від нього були "зброя, зброя, зброя", і відзначив, що відтоді Україна отримала дуже вагому допомогу, яка допомогла їй звільнити значну частку територій. 

"Сьогодні у мене три інші слова - "швидше, швидше і швидше". Ми вдячні за те, що вже зроблено. Але війна все ще триває. Ми довели, що можемо бити Росію, ми довели, що можемо перемагати - разом, в інтересах всього євроатлантичного простору та всього світу. Але рішення про надання зброї, про запуск нових виробничих потужностей оборонпрому на Заході мають прийматися швидше, поставки зброї також мають відбуватися швидше. І саме про це ми говорили - як прискорити усе це", - розповів глава МЗС України. 

Дмитро Кулеба додав, що це чи не перша зустріч міністрів країн НАТО, на якій питання енергетичної безпеки були настільки ж важливими, як питання, що безпосередньо стосуються оборони.

"Трансформери, генератори та інше обладнання - це дуже важливо. Комплексний пакет допомоги, яким займається НАТО і координує генсек, відіграє дуже важливу роль для того, щоб Україна пройшла зиму. Якщо коротко, нам потрібна ППО - IRIS-T, Hawk, Patriot, і нам потрібні трансформатори", - сказав він.

Кулеба наголосив, що це взаємозалежні питання, оскільки з обладнанням Україна зможе повернути нормальні умови життя для цивільного населення, а із більшою кількістю засобів ППО - вберегти інфраструктуру від повторних руйнувань ракетними ударами. "А вони точно будуть. На жаль, це реальність, до якої нам потрібно бути готовими", - додав він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зі свого боку зазначив, що головним сигналом на зустрічі було те, що союзники продовжать підтримувати Україну. "Ми будемо з Україною стільки, скільки буде необхідно, ми не відступимося. Ми розуміємо, що вкрай важливо, аби Путін не міг перемогти в Україні. Це була би не тільки трагедія для України, але це також зробило би світ більш небезпечним", - зауважив генсек.

Єнс Столбенберг також засудив свідомі ракетні удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі, заявивши, що Путін використовує зимові умови як зброю.  

Як повідомлялося, у спільній заяві  за підсумками міністерської зустрічі Альянсу в Бухаресті союзники пообіцяли посилювати підтримку України й допомогти захищатися від ракетних атак.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Розширення НАТО Кулеба

Статті

"Ми говоримо про ядерну зброю, а лінія фронту нагадує Першу світову війну" 

Пекка Хаавісто: "В історії було багато війн, у яких брали участь ядерні держави – і ці ядерні держави не виходили з них переможцями".
29 листопада 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Генерал, експрем'єр та "темна конячка": який сюрприз можуть принести вибори у Чехії

Які несподіванки обіцяють нові президентські вибори у Чехії? Що може змінити новий президент? І що фаворити перегонів думають про підтримку України?
29 листопада 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Чому формат участі Білорусі у війні проти України вже не залежить від Лукашенка

Російські війська, які вільно переміщаються Білоруссю, можуть за необхідності заїхати і на територію палацу Лукашенка. 
28 листопада 2022 — Павел Слюнькін, для Європейскої правди