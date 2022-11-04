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Главы МИД стран G7 призвали РФ прекратить ядерную риторику и отвергли ложь о "грязной бомбе"

Пятница, 4 ноября 2022, 17:29

Министры иностранных дел стран Группы семи отвергли обвинения России в том, что Украина якобы готовит так называемую "грязную бомбу" и призвали прекратить ядерную риторику.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания в немецком Мюнстере, пишет "Европейская правда".

"Безответственная ядерная риторика России неприемлема. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия. Мы также отвергаем ложные заявления России о том, что Украина готовит радиологическую "грязную бомбу", - говорится в заявлении.

Также указывается, что инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что эти обвинения безосновательны.

"Мы также осуждаем продолжающийся захват и милитаризацию Россией украинской Запорожской атомной электростанции, похищение и жестокое обращение с украинским персоналом, а также преднамеренную дестабилизацию ее работы. Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ по созданию Зоны безопасности и защиты", - заявили министры.

Напомним, в минувший понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ направить миссию в Украину, чтобы опровергнуть выдумки Москвы о якобы разработке "грязной бомбы".

В агентстве ранее сообщили, что ядерные объекты в Украине регулярно инспектируются, и предыдущая проверка в сентябре не обнаружила никаких свидетельств о подготовке "грязной бомбы".

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной провокации Украины. И Киев, и Запад такие утверждения отвергали.

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G7 (группа семи) Война с РФ Ядерное оружие

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