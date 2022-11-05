Французские интеллектуалы призвали правительство Макрона действовать как лучший союзник Украины

Чтобы рассчитывать на первенство в ЕС, Франция должна совершить поворот во внешней политике, приблизившись к позициям стран Восточной и Центральной Европы, окончательно отказаться от роли "уравновешивающей силы" перед лицом Москвы и значительно усилить военную поддержку Украины.

Об этом заявляет коллектив французских исследователей и аналитиков в открытом письме, опубликованном в газете Le Monde, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Точный результат российско-украинской войны еще непонятен, но контуры послевоенной Европы уже начинают очерчиваться, отмечают шестеро подписантов - французские исследователи и представители аналитических центров.

"Центр гравитации", скорее всего, сместится на восток. Влияние Франции при таком раскладе может значительно ослабнуть. Французская "традиционная позиция "уравновешивающей силы" и диалога с Москвой дискредитирована в рамках вновь сплотившегося НАТО", - говорится в письме.

Жесткость французской позиции в отношении Кремля и поддержка кандидатуры Украины на членство в Евросоюзе - "шаги в правильном направлении", но "Франция должна теперь отказаться от своего иллюзорного стремления к роли "уравновешивающей силы" перед лицом России, которая не прислушивается и не уважает эту устаревшую позицию. Франция должна приблизиться к позициям своих союзников в Центральной, Северной и Восточной Европе, которые проявили большую проницательность в понимании России", - указывают эксперты.

"Сейчас месседж Франции все еще размывается, среди наших политиков и политической элиты есть стремление к тому, чтобы снова позиционировать Францию как "уравновешивающую силу" - когда президент говорит, что "не надо унижать Россию", что надо как можно скорее добиться мира, даже если и добавляет, что Украине решать, при каких условиях и когда будет заключен мир", - отмечает один из подписантов открытого письма, глава французского аналитического центра Euro Créative, который специализируется на Восточной и Центральной Европе, Артюр Кенигсберг.

"Мы думаем, что Франция должна прекратить искать статус "уравновешивающей силы", в контексте этой войны Франция не может ею быть. Она - европейское государство, она должна быть на стороне своих партнеров по Евросоюзу и союзников по НАТО, на стороне Украины", - подчеркивает он в комментарии RFI.

Чтобы рассчитывать на европейское лидерство, Франция должна фигурировать среди основных поставщиков военной помощи Украине, указывают подписанты.

"Будучи первой военной державой континентальной Европы, Франция должна действовать как ее лучший союзник", - говорят они.

Пока что это не так. По данным Кильского института мировой экономики (Германия), на начало октября Франция занимала 13-е место в списке государств-поставщиков военной помощи Украине, оказавшись ниже Чехии, Латвии и Эстонии, не говоря уже о Великобритании и Польше.

Во время недавних переговоров между президентами Франции и Украины Эммануэль Макрон заявил, что Франция "в кратчайшие сроки" нарастит военную помощь Украине, в частности в сфере ПВО, - на фоне российских атак на украинскую энергосистему.

Подписанты открытого письма предлагают, во-первых, увеличить специальный фонд военной поддержки Украине, созданный во Франции, со 100 миллионов до 4 миллиардов евро. Как заявлял Эммануэль Макрон, это средства, на которые Украина сможет закупать вооружение "непосредственно у наших промышленников".

"4 миллиарда евро кажется очень большим бюджетом и суммой. Но, учитывая важность целей, для Франции увеличить военную поддержку Украине до такого уровня - вполне достижимо. Франция вполне могла бы открыть кредитную линию на 4-5 миллиардов евро у наших промышленников, чтобы украинцы потом возместили средства в течение 20 лет", - отмечает Артюр Кенигсберг.

Во-вторых, французские исследователи предлагают разнообразить гамму вооружений, которые Франция поставляет Украине, распространив ее на танки и военную авиацию.

"Конечно, для этого понадобилось бы многомесячное обучение украинских экипажей. Еще хуже, что нам бы пришлось забирать вооружение у наших армий, которым не хватает ресурсов. Но вместо того, чтобы накапливать арсеналы на случай большой конфронтации, в наших очевидных интересах передать некоторые из них, чтобы ослабить крупного потенциального противника", - говорится в открытом письме.

"Такой шаг усилил бы защиту гражданского населения Украины и помог бы изменить ситуацию на поле боя. Франция стала бы первой страной, поставляющей западные танки и самолеты: это надолго укрепило бы ее имидж и влияние в Центральной, Северной и Восточной Европе", - добавляют авторы письма.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет принимать только в координации с союзниками.