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Чехия получит от США восемь вертолетов, вместо предоставленных Украине

Воскресенье, 6 ноября 2022, 15:31

Чехия получит от Корпуса морской пехоты США шесть боевых вертолетов AH-1Z и два вертолета UH-1Y взамен предоставленных Украине вертолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Прага".

Согласно заявлению компании-производителя Bell, подаренные машины должны быть оснащены аналогично тем, которые Чехия закупает новыми – четыре вертолета AH-1Z Viper и восемь вертолетов UH-1Y Venom, поставка которых осуществится в 2023 году.

Чешская Республика станет единственным пользователем данных вертолетов в Европе.

"Из-за того, что происходит в Украине, и из-за отношения Чешской Республики к Украине, которая отправила туда старые вертолеты, между правительствами США и Чехии было заключено соглашение о передаче некоторых из неиспользуемых машин в дополнение к тем, которые мы производим для Чехии", - сказал представитель компании.

Ожидается, что машины поступят из состава 367-й эскадрильи Scarface Корпуса морской пехоты США, которая была расформирована в апреле этого года в рамках реорганизации.

Ранее сообщалось, что США оплатят модернизацию 45 танков Т-72, которые находятся на хранении в Чехии. Еще 45 танков оплатят Нидерланды.

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Чехия США

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