Германия передаст Украине 36 тысяч одеял, которые сначала хотели продать на аукционе

Германия отправит Украине десятки тысяч одеял, которые ранее выставили на аукцион, поскольку те были не нужны немецким военным.

Об этом сообщило издание "Welt am Sonntag", пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Украине в качестве зимней помощи отправят 36,4 тысячи шерстяных одеял из запасов Бундесвера.

Одеяла сначала были переданы Vebeg GmbH, государственной доверительной компании, контролируемой Федеральным министерством финансов, для продажи на аукционе.

В общей сложности 36 400 подержанных одеял из смешанной шерсти, размером два на два метра и желто-оливкового цвета, упакованные в коробки, были готовы к продаже.

Депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер раскритиковал намерение продать одеяла.

"В Украине холодно. Вместо того, чтобы продавать одеяла со складов Бундесвера через Vebeg, мы должны сделать их доступными для Украины", - отмечал Фабер.

После критики запланированного аукциона министр финансов Кристиан Линднер остановил продажу. Министр предложил одеяла украинскому правительству, которое подтвердило острую потребность.

Министерство Линднера готовится транспортировать одеяла, которые сейчас хранятся в центре снабжения Бундесвера в Бланкенбурге.











