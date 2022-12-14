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Норвегия передаст Украине 10 мостов для замены разрушенных 

Среда, 14 декабря 2022, 07:56

Норвегия подарит Украине десять мостов, чтобы помочь восстановить нормальное сообщение в регионах, где мосты разрушены в результате боевых действий. 

Как сообщает Norway Postsen, об этом сообщила министр иностранных дел Анникен Гуйтфельдт, пишет "Европейская правда". 

Общая стоимость мостов - 30 млн норвежских крон (около 3 млн долларов США), их профинансируют из гуманитарного бюджета МИД. 

"Война России цинично уничтожила важные составляющие украинской инфраструктуры. Украина полностью зависит от нормального дорожного сообщения в том, чтобы обеспечивать поставки продуктов, воды, лекарств, перевозить раненых в больницы", - отметила министр.

Глава Министерства транспорта Йон Ивар Нюгард отметил, что предоставление этой помощи не повлияет на готовность самой Норвегии при необходимости восстановить мосты. 

Конструкционные элементы повезут в Украину 32 трейлерами, первый из них уже отправился в путь во вторник. 

"Война в Украине может длиться долго, и мы готовы оказывать помощь долго. В ближайшее время правительство объявит наши новые взносы, в дополнение к около 14 млрд крон помощи, которую мы уже предоставили или пообещали", - отметила Анникен Гуйтфельдт. 

Напомним, в начале декабря Франция подарила Украине конструкции для трех мостовых переправ, их планировали использовать на Черниговщине вместо мостов, разрушенных во время боевых действий весной.

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Норвегия Война с РФ

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