Почти половина немцев против поставок Украине танков Leopard 2

Значительная часть граждан Германии против поставки Украине основных боевых танков Leopard 2.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RND, об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov по заказу DPA.

Так, 45% опрошенных высказались против поставок в Украину немецких основных боевых танков Leopard 2.

Только 33 процента - за такие поставки, 22 процента - не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Украина уже не первый месяц требует от Германии танков Leopard 2. Правительство Германии не желает поставлять Leopard и Marder Украине до тех пор, пока такие танки не будут предоставлены другими партнерами. Канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что в этом вопросе не будет никаких национальных инициатив.

Из рядов его двух меньших партнеров по коалиции, Зеленых и СвДП, звучат неоднократные призывы все же отправить Leopard 2 в Украину. За это выступает и крупнейшая оппозиционная фракция ХДС/ХСС.

В опросе YouGov поставки основных боевых танков одобрили только избиратели партии Зеленых - и то однозначно: 50 процентов "за", только 25 процентов "против". В других двух партиях коалиции большинство составляют противники - в СДПГ лишь чуть более 41 до 40 процентов, в СвДП - 42 до 33 процентов.

Сторонники ХДС/ХСС также больше против поставок танков (43 против 38%). Больше всего неприятия среди избирателей ультраправой "Альтернативы для Германии" (76 против 13%) и левых (52 против 32%).