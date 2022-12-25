Майже половина німців проти постачання Україні танків Leopard 2

Значна частина громадян Німеччини проти постачання Україні основних бойових танків Leopard 2.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RND, про це свідчать результати опитування YouGov на замовлення DPA.

Так, 45% опитаних висловилися проти постачання в Україну німецьких основних бойових танків Leopard 2.

Лише 33 відсотки – за такі поставки, 22 відсотки - не мають певної думки з цього питання.

Україна вже не перший місяць вимагає від Німеччини танків Leopard 2. Уряд Німеччини не бажає постачати Leopard і Marder Україні до тих пір, поки такі танки не будуть надані іншими партнерами. Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що в цьому питанні не буде жодних національних ініціатив.

З лав його двох менших партнерів по коаліції, Зелених та ВДП, лунають неодноразові заклики все ж таки відправити Leopard 2 в Україну. За це виступає і найбільша опозиційна фракція ХДС/ХСС.

В опитуванні YouGov постачання основних бойових танків схвалили лише виборці партії Зелених - і то однозначно: 50 відсотків "за", лише 25 відсотків "проти". В інших двох партіях коаліції більшість складають противники - у СДПН лише трохи більше 41 до 40 відсотків, у ВДП - 42 до 33 відсотків.

Прихильники ХДС/ХСС також більше проти постачання танків (43 проти 38%). Найбільше несприйняття серед виборців ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (76 проти 13%) та лівих (52 проти 32%).