Король Испании поддержал Украину в рождественском послании

Если рождественское послание короля Испании Фелипе VI в 2020 году было посвящено пандемии, а в 2021 году - вулкану на острове Ла Пальма (и вакцинации против ковида), то нынешнее - вторжению РФ в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

"2022 год был - и остается - сложным и тяжелым. Как и последние несколько лет вообще не были легкими", - сказал король.

"Когда мы думали, что преодолели худшее из пандемии, в феврале Россия вторглась в Украину, и с тех пор мы стали свидетелями 10 месяцев войны, которая уже вызвала такой уровень разрушений и разрухи, который трудно представить в нашей повседневной реальности. Мы стали свидетелями страдания украинского народа и продолжаем с глубокой скорбью переживать потерю тысяч человеческих жизней", - заявил он.

Выразив свое сочувствие ко всем украинским беженцам в Испании король напомнил, что война происходит на границах некоторых стран-партнеров ЕС и союзников по НАТО, а значит, "она затрагивает не только Украину, а имеет глобальное значение", и что безопасность Испании "также пострадала".

По этой причине, в дополнение к вкладу в военное укрепление Восточной Европы, Испания "присоединилась к подавляющему большинству международного сообщества в поддержке Украины и подтвердила свою приверженность тому, что суверенитет, территориальная целостность и независимость государств являются неотъемлемыми принципами международного порядка, основанного на правилах".

Война также имела "глубокое влияние на экономику", что отразилось в повышении цен на продукты питания, отопление, электроэнергию или бензин. "Есть семьи, - подчеркнул он, - которые не могут долго выдерживать эту ситуацию и нуждаются в постоянной поддержке со стороны государственной власти для смягчения ее экономических и социальных последствий".

Король призвал не игнорировать "большое беспокойство и неопределенность", которые порождает эта ситуация, а также серьезность этих проблем, но также призвал не впадать в пессимизм и показал свою убежденность в способности испанского общества их преодолеть.