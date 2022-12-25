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Папа Римский на Рождество призвал помнить об украинцах "в темноте, холоде, вдали от дома"

Воскресенье, 25 декабря 2022, 14:35

Папа Римский Франциск в рождественском послании призвал тех, кто имеет власть, заставить оружие замолчать и положить конец войне в Украине.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News, об этом он сказал в традиционном послании Urbi et Orbi.

"Пусть же наш взгляд наполнится лицами братьев и сестер украинцев, которые переживают это Рождество в темноте, холоде, вдали от своих домов из-за уничтожения, вызванного десятью месяцами войны", - сказал Папа.

Он призвал быть готовыми к конкретным жестам солидарности, чтобы помогать тем, кто страдает.

Также папа попросил бога просветить "умы тех, кто имеет власть, чтобы заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой безумной войне!".

"Наше время испытывает большой голод мира также и в других регионах, на других театрах этой третьей мировой войны", - заявил также Папа Римский.

Напомним, папа Римский Франциск призвал к "скромному" Рождеству в этом году, а сэкономленные от сокращения расходов на подарки средства пожертвовать для помощи "страждущему народу Украины".

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