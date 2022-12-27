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Боррель: санкции против России работают, хотя сами по себе не остановят войну

Вторник, 27 декабря 2022, 11:34

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает эффективными санкции, введенные Евросоюзом против России за развязанную ею войну, и убежден, что их действие станет заметнее со временем.

Об этом он сказал в интервью PAP, пишет "Европейская правда".

На вопрос о том, считает ли он эффективными санкции ЕС, дипломат ответил утвердительно. "Санкции, в сочетании с военной поддержкой, международным давлением и дипломатическими усилиями, дают свои плоды. И чем больше времени будет проходить, тем болезненнее они будут становиться для руководства в Кремле и российской экономики", - отметил Боррель.

Он отметил, что главная цель санкционных ограничений - усложнить Путину финансирование военной машины РФ.

"Санкции - это не панацея, они сами по себе не остановят войну. Это лишь один из инструментов, которые мы задействовали, но уже очевидно, что они работают и имеют для России серьезные последствия: российская экономика существенно пострадала и теряет способность модернизироваться", - добавил дипломат.

Он отметил, что, по прогнозам ОЭСР, экономика РФ в 2023 году сократится на 5,6%, больше всего среди стран Группы двадцати; что из России по своему решению вышли более 1000 международных компаний, которые составляли около 40% ВВП России и поддерживали 5 млн рабочих мест, а ЕС уже на 90% сократил импорт российской нефти и рекордно снизил зависимость от российского газа. 

В Госдепе США в середине декабря также обнародовали оценки, что Кремль уже испытывает недостаток средств на ведение войны. 

Напомним, 16 декабря Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций, направленных на усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины. В список персональных санкций попали лица, связанные с российской армией, судьи, партии, дочери Рамзана Кадырова.  Впрочем, Венгрия смогла добиться невключения в него трех российских министров. 

Глава МИД Украины, комментируя новый пакет, приветствовал его принятие, но отметил, что "санкционный потолок" еще не достигнут и давление на Россию возможно усиливать дальше.

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Война с РФ санкции Боррель

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