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В хорватском Вуковаре отменили официальное использование сербского языка

Пятница, 30 декабря 2022, 09:29

29 декабря городской совет Вуковара изменил устав города, изъяв положение об официальном использовании сербского языка и кириллического письма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Балканский обозреватель".

Двуязычие предусмотрено хорватским законодательством для районов, где национальное меньшинство составляет более 30% населения. Но по официальным результатам переписи населения, проведенной в 2021 году, в Вуковаре проживает 29,73% сербов. Соответственно, местные власти больше не обязаны обеспечивать двуязычие.

Как известно, битва за Вуковар - город на хорватско-сербской границе - длившаяся с 25 августа по 18 ноября 1991 г., была самой жестокой и кровавой битвой хорватской войны за независимость.

Вуковар - как и вся Восточная Славония - вернулся под контроль Хорватии в результате мирной реинтеграции под эгидой ООН в 1998 году. Местные сербы, которые не были причастны к военным преступлениям, получили возможность стать полноценными гражданами Хорватии, чем значительная часть их и воспользовалась, оставшись жить в Вуковаре.

Вскоре после присоединения страны к Европейскому Союзу, осенью 2013-го года, в городе попытались ввести нормы национального языкового законодательства. В частности, на здании органов власти были установлены двуязычные - хорватско-сербские, латино-кириллические таблички.

Но местные хорваты не смогли смириться с возвращением надписей на сербском языке. Вспыхнули массовые акции протеста, в которых приняли активное участие хорватские ветераны войны. Протестующие разбили таблички с кириллицей, после чего местные власти ввели ограничения на использование сербского языка, учитывая особенности новейшей истории города. В частности, таблички с сербско-кириллическими надписями не восстанавливались.

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Хорватия

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