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Канада предоставит Украине оборудование для разминирования на $15 млн

Вторник, 6 декабря 2022, 10:49

Канада направит в Украину оборудование для помощи в разминировании на сумму около $15 млн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Канада предоставит саперные костюмы для защиты украинских саперов, а также финансирование для современных систем разминирования с дистанционным управлением для очистки больших территорий, таких как сельскохозяйственные угодья.

Оборудование поможет выявлять и обезвреживать наземные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные последствия войны.

Один из официальных представителей США ранее сравнил ситуацию в Украине с попытками обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе после американской войны 1960-70-х годов в Юго-Восточной Азии.

Напомним, правительство Канады завершило выпуск 5-летних Облигаций суверенной поддержки Украины (Ukraine Sovereignty Bond), с помощью которых канадцы смогут помочь с финансированием для Украины.

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Канада Война с РФ

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