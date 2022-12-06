Канада предоставит Украине оборудование для разминирования на $15 млн

Канада направит в Украину оборудование для помощи в разминировании на сумму около $15 млн.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Канада предоставит саперные костюмы для защиты украинских саперов, а также финансирование для современных систем разминирования с дистанционным управлением для очистки больших территорий, таких как сельскохозяйственные угодья.

Оборудование поможет выявлять и обезвреживать наземные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные последствия войны.

Один из официальных представителей США ранее сравнил ситуацию в Украине с попытками обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе после американской войны 1960-70-х годов в Юго-Восточной Азии.

Напомним, правительство Канады завершило выпуск 5-летних Облигаций суверенной поддержки Украины (Ukraine Sovereignty Bond), с помощью которых канадцы смогут помочь с финансированием для Украины.