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Эстония не сможет помогать новым украинским беженцам на том же уровне, как раньше

Среда, 7 декабря 2022, 07:52

Пока в Эстонии не было новой волны украинских беженцев, но страна будет не в состоянии помогать новоприбывшим на том же уровне, что и раньше, поскольку больше нет жилья и работы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью Radio 4 заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Если посмотреть, как Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру и пытается сделать жизнь в Украине абсолютно невозможной, то все склоняются к тому, что будет следующая волна беженцев. Интересно то, что до настоящего времени такого не произошло, мы не видим в цифрах, что идет новая волна" - отметила Каллас.

По ее словам, Эстония больше не в состоянии помогать беженцам из Украины на прежнем уровне, однако Финляндия заявляла, что может принимать больше.

"Я не представляю, что мы можем сказать беженцам на границе: возвращайтесь обратно. Мы можем сказать: мы не можем вам помочь на таком уровне, как помогали раньше, а, например, Финляндия может помочь лучше", - сказала премьер Эстонии.

"Важно то, что мы направляем помощь Украине, чтобы помочь людям в Украине, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру, создать там возможности для жизни, чтобы люди не должны были выезжать оттуда. Все это мы, естественно, делаем. Естественно, что у всего есть пределы, и если мы просто больше не в состоянии будем принимать людей, поскольку у нас здесь нет больше жилья и работы, тогда другие могут сделать больше", - пояснила она.

Напомним, посол Германии в Великобритании Мигель Бергер заявил, что ожидает новую волну украинских беженцев в ближайшие недели из-за прихода зимы.

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