ЕС увеличит фонд, из которого помогают Украине оружием, на 2 млрд евро - СМИ

Страны-члены Европейского Союза намерены увеличить размер Европейского фонда мира, который используется для финансирования поставок Украине оружия, минимум на два миллиарда евро.

Об этом агентствам Reuters и Bloomberg сообщили информированные собеседники в ЕС, передает "Европейская правда".

Утверждается, что министры иностранных дел ЕС могут принять увеличение Европейского фонда мира на два миллиарда евро на встрече в Брюсселе в следующий понедельник - 12 декабря.

Если решение к тому времени принято не будет, то лидеры ЕС могут рассмотреть этот вопрос на саммите на следующей неделе.

Предложение требует единодушного одобрения всех стран-членов ЕС, причем, утверждают источники агентств, Европейский фонд мира может быть дополнительно увеличен позже.

Европейский фонд мира является межправительственным фондом, созданным государствами-членами ЕС для финансирования операций по поддержанию мира. Украина получила от Фонда в целом 3,1 миллиарда евро из шести в целом.

По состоянию на ноябрь объем фонда был исчерпан и зарезервирован на 85%.

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