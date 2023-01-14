Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Моравецкий попытается убедить Берлин передать Украине Leopard

Суббота, 14 января 2023, 14:25

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время своего визита в Берлин хочет провести переговоры о поставках Украине боевых танков Leopard.

Об этом он будет говорить с представителями нескольких политических групп, сообщил Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM в субботу, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, сможет ли он убедить канцлера Олафа Шольца передать Украине боевые танки Leopard, Моравецкий ответил: "Не знаю".

Он также отметил, что не ожидает, что такое решение будет принято в ближайшие дни. 

"Это процессы, которые требуют длительных дискуссий, но давление должно быть постоянным. Это решение (о батареях Patriot - Ред.) заняло немцам около полутора месяцев. Говорили, что Patriot едут только в Польшу, но после давления согласились отправить их в Украину", - напомнил он.

Моравецкий подчеркнул, что Польша уже приняла решение о передаче Украине боевых танков.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2, но ждут решения Германии.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 14 января подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2.




Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Польша Война с РФ

Статьи

Гаражные тайны Байдена: какие последствия будет иметь скандал, в который попал президент США

Скандал вокруг секретных документов стал удобным политическим оружием в руках Республиканской партии. И вполне может повлиять на выборы 2024 года (укр.)
13 января 2023 — Олег Павлюк, Европейская правда

Энергетический 2023 год: Европа выиграла бой у РФ, но битва продолжается

РФ и дальше будет искать возможности объединять вокруг себя поставщиков и транспортеров газа в Европу (укр.)
13 января 2023 — Елена Павленко, DiXi Group

Реванш в Чехии: почему выборы преемника Земана несут угрозу для Украины

За несколько дней до первого тура президентских выборов в Чехии ситуация резко изменилась. Шанс на победу получил самый опасный для Украины кандидат (укр.)
12 января 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда