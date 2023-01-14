Моравецкий попытается убедить Берлин передать Украине Leopard

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий во время своего визита в Берлин хочет провести переговоры о поставках Украине боевых танков Leopard.

Об этом он будет говорить с представителями нескольких политических групп, сообщил Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM в субботу, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, сможет ли он убедить канцлера Олафа Шольца передать Украине боевые танки Leopard, Моравецкий ответил: "Не знаю".

Он также отметил, что не ожидает, что такое решение будет принято в ближайшие дни.

"Это процессы, которые требуют длительных дискуссий, но давление должно быть постоянным. Это решение (о батареях Patriot - Ред.) заняло немцам около полутора месяцев. Говорили, что Patriot едут только в Польшу, но после давления согласились отправить их в Украину", - напомнил он.

Моравецкий подчеркнул, что Польша уже приняла решение о передаче Украине боевых танков.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2, но ждут решения Германии.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским 14 января подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2.







