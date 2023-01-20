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В Украине начали работу новые послы Австрии, Кипра и Финляндии

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Пятница, 20 января 2023, 19:42

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Австрии, Кипра и Финляндии, поздравив их с началом дипломатической миссии в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Офис президента.

В Украине начинают работу посол Австрии Арад Бенкьо, Кипра Михалис Захариоглу и Финляндии Яакко Лехтовирта.

Церемония вручения верительных грамот традиционно состоялась на территории Национального заповедника "София Киевская".

"Спасибо, что в это сложное время вы с нами здесь, в Киеве. Особенно сейчас, когда Украина находится под регулярными массированными ракетными обстрелами со стороны государства-террориста. Ценим вашу солидарность", - обратился Зеленский к новоназначенным послам.

Он отдельно поблагодарил дипломатов за помощь, оказанную Украине на фоне полномасштабного вторжения.

В частности, в разговоре с послом Арадом Бенкьо президент подчеркнул важность поддержки со стороны Вены приобретения Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза.

А во время принятия верительных грамот от финского посла - выразил надежду на поддержку курса Украины на евроатлантическую интеграцию.

Напомним, в октябре 2022 года бывший уполномоченный украинского правительства по вопросам санкций Алексей Макеев официально стал новым послом Украины в Германии.

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Зеленский

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