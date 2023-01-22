Италия и Франция заканчивают подготовку комплекса ПВО для передачи Украине

Италия совместно с Францией заканчивают подготовку передачи зенитного ракетного комплекса SAMP/T, который должен быть передан Украине.

Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera, пишет "Европейская правда"

"Италия уже предоставила Украине 5 пакетов помощи в сфере обороны на сумму около 1 миллиарда евро. Готовится шестой пакет, который включает системы противовоздушной обороны... В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP-T, и в любом случае есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально", - сказал Таяни.

Глава МИД также заявил, что на нынешнем этапе серьезные переговоры о прекращении войны невозможны.

"На текущем этапе доминирует неопределенность относительно окончательного исхода конфликта, что не способствует возможности серьезных переговоров между сторонами. Потребности в логистике и военном снабжении все больше будут становиться ключевым фактором как для Киева, так и для Москвы. Глобальные последствия конфликта, особенно с точки зрения продовольственной и энергетической безопасности, очевидны для всех. Единство целей и максимальное сотрудничество с международными партнерами необходимы на этом этапе больше, чем когда-либо", - сказал он.

Ранее Таяни заявлял, что Италия должна решить технические вопросы, прежде чем система SAMP/T будет отправлена.