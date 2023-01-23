США и Британия совместно с ЕС ввели санкции против иранских силовиков

Соединенные Штаты и Великобритания в понедельник совместно со странами Европейского Союза объявили о введении дополнительных санкций против Ирана в связи с нарушением там прав человека во время длительных антиправительственных протестов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Британские санкции касаются заместителя генерального прокурора Ирана Ахмада Фазеляна, а также командующего сухопутных войск, заместителя командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и сил "Басидж", входящих в их состав.

В целом Великобритания ввела 50 санкций в ответ на нарушение прав человека иранским режимом. Они предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Британию для лиц, против которых введены санкции.

В свою очередь США наложили санкции на так называемый Кооперативный фонд КСИР, за счет которого организация влияет на различные секторы иранской экономики, пять членов его правления, заместителя министра разведки и безопасности Ирана Насера Рашеди и четырех высокопоставленных командиров КСИР.

Как заявило американское министерство финансов, меры направлены против "ключевого экономического столпа КСИР, который финансирует большую часть жестоких репрессий режима, а также против высокопоставленных чиновников службы безопасности, которые координируют репрессии Тегерана на национальном и провинциальном уровнях".

Корпус стражей Исламской революции, созданный вскоре после событий 1979 года для защиты шиитского клерикального режима, насчитывает ориентировочно 125 тысяч военнослужащих в составе сухопутных, военно-морских и военно-воздушных подразделений.

Как сообщалось, ЕС в понедельник ввел санкции против десятков иранских чиновников, включая министра, региональных губернаторов и депутатов, подозреваемых в подавлении протестов, но не решился добавить Корпус стражей Исламской революции в свой черный список террористических группировок.

ЕС уже ввел три раунда санкций против иранских чиновников и организаций - в том числе министров, военных и иранской полиции морали - за нарушение прав человека в связи с протестами, вспыхнувшими в Иране в середине сентября в связи со смертью Махсы Амини.

22-летняя женщина умерла после того, как ее арестовала полиция морали за якобы нарушение строгого дресс-кода. По меньшей мере четыре человека были казнены с момента начала демонстраций после быстрых и закрытых судебных процессов. По меньшей мере 519 человек были убиты и более 19 200 арестованы во время протестов. Это движение стало одним из крупнейших вызовов шиитской теократии Ирана со времен Исламской революции 1979 года.

На прошлой неделе Иран предупредил Европейский Союз, что он "выстрелит себе в ногу", если признает Корпус стражей исламской революции террористической организацией