Минобороны Германии имеет на складах 320 танков Leopard 2 - CNN

Немецкая армия имеет на вооружении 320 танков Leopard 2, но не раскрывает, сколько из них готовы к применению в бою.

Об этом в комментарии CNN рассказала представитель министерства обороны Германии, пишет "Европейская правда".

Как пояснила представительница минобороны, эти танки Leopard 2, все серии A5, A6 и A7, находятся на разных стадиях состояния, ремонта и готовности к развертыванию.

Немецкая армия больше не имеет на вооружении Leopard 1, что является более старой серией основного боевого танка, отметила она. Аналогично немецкая армия не имеет на вооружении более старых моделей Leopard 2, таких как A4.

Отдельно производитель вооружений Rheinmetall заявил на прошлой неделе, что имеет 139 танков Leopard на складе, но из них только 29 Leopard 2 будут в состоянии боеготовности весной этого года. Теоретически эти 29 машин уже могли пообещать третьим странам в рамках танкового обмена.

Остальные танки, по словам компании, могут быть подготовлены к передаче в течение более длительного периода времени.

Представитель Rheinmetall во вторник сообщил CNN, что из оставшихся запасов есть 88 танков Leopard 1, несколько из них могут быть поставлены примерно через девять месяцев, а остальные - через год.

Другой немецкий производитель оружия, FFG, имеет на складе 99 танков, но только более старую серию Leopard 1, сообщил CNN представитель компании.

По данным агентства Bloomberg, Германия уже в среду может предоставить Польше разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 немецкого производства в Украину.

Во вторник стало известно, что Германия получила запрос Польши о реэкспорте в Украину танков Leopard 2.