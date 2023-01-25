Лидер партии Шольца: Путин не пойдет на ядерную эскалацию из-за поставок танков Украине

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль не боится ядерной эскалации со стороны России из-за передачи Киеву танков.

Об этом он сказал в интервью Tageszeitung, пишет "Европейская правда".

"Нет, я думаю, что это маловероятно. Но правильно, что в Федеральной канцелярии продумывают этот вопрос. Так же правильно, что ни одна страна не идет вперед в одиночку. Кстати, подобные дебаты сейчас идут и в США", - сказал Клингбайль.

"Я не боюсь. Путин нас не запугает. Своим визитом в Пекин и действиями вместе с Джо Байденом на саммите G20 Олаф Шольц способствовал значительному уменьшению ядерной угрозы. Путин понимал, что если он пересечет эту черту, то потеряет таких ключевых союзников, как китайцы", - добавил политик.

Он также заявил, что позиция СДПГ остается неизменной: нет никаких красных линий, когда речь идет о поставках оружия.

"Речь идет о взвешивании. Меня бесит, что это тщательное рассмотрение подается как отход от Украины. Это не так. Конечно, канцлер должен спросить себя, какие последствия может иметь поставки боевых танков. Я даже ожидаю этого от главы правительства", - добавил Клингбайл.

По данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2.

Ожидается, что о предоставлении Украине танков канцлер Олаф Шольц объявит в среду во время выступления в Бундесвере, запланированном на 14:00 по Киеву. Тогда же он может объявить, что Германия разрешает реэкспорт Leopard 2 из других европейских стран.