Украина хочет получить еще 11 дополнительных гаубиц Zuzana 2 от Словакии и ожидается подписание соответствующего соглашения.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Могу сказать, что было подписано соглашение на 8 САУ, они уже в Украине. Также есть соглашение между Словакией, Германией, Данией и Норвегией на поставку в течение года еще 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, которые будут оплачивать указанные страны", - сказал он на онлайн-брифинге в Ukraine Media Center Odesa в среду.

Министр подчеркнул, что Словакия работает над этим и продолжит в этом году поставки САУ.

"Недавно я получил информацию, что есть запрос с украинской стороны на еще 11 этих гаубиц, мы ожидаем подписания соглашения. Мы тесно работаем с представителями Министерства обороны Украины, они посещали нас на прошлой неделе. Я надеюсь, что сможем прийти к согласию", - отметил Надь.

Он также сообщил, что Словакия пока не обсуждает вопрос предоставления Украине танков Leopard 2, но может передать советские Т-72, если союзники предложат замену.

Также Надь подтвердил, что Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29.





