Инфляция в Турции резко сократилась в пользу Эрдогана

Инфляция в Турции резко замедлилась в декабре, что может помочь президенту Реджепу Тайипу Эрдогану накануне национальных выборов в стране.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Турецкий статистический институт объявил во вторник, что индекс потребительских цен в декабре вырос на 64,27%, что стало вторым месячным падением подряд по сравнению с 84,39% в ноябре.

"Мы завершили 2022 год, достигнув потребительской инфляции даже ниже среднесрочной цели", - сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре, когда он объявил о 25-процентном повышении зарплат и пенсий в государственном секторе.

"Наша цель - устранить инфляционный пузырь в этом году и полностью исключить его из повестки дня нашей страны, начиная со следующего года", - добавил он.

Падение в основном связано с тем, что высокий показатель за тот же период 12 месяцев назад естественным образом вызывает статистически более низкий всплеск инфляции. Для обычных турецких домохозяйств это вряд ли уменьшит стоимость жизни - даже если для Эрдогана это хорошие новости.

Группа исследования инфляции, состоящая из независимых ученых и экспертов, заявила, что настоящий уровень инфляции в стране за декабрь почти вдвое выше и составляет 137,55%.

Инфляция достигла 24-летнего максимума в 85,5% в октябре прошлого года, главным образом из-за нетрадиционной низкой монетарной политики Эрдогана.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 18 июня, но правительство рассматривает возможность их проведения раньше.

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