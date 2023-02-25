В Германии думают выкупить трубы, оставшиеся от строительства ПП2, для СПГ-терминала - СМИ

Федеральное правительство Германии намерено использовать трубы, которые остались от строительства так и не запущенного российского газопровода "Северный поток-2", для сооружения почти 40-километрового участка, чтобы соединить будущий СПГ-терминал у Рюгена с Лубмином на суше.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает WELT AM SONNTAG, пишет "Европейская правда".

Федеральное правительство якобы начало переговоры с зарегистрированной в Швейцарии компанией Nord Stream 2 и администратором, которого назначили в вопросе банкротства, о закупке более 3000 неиспользованных труб, которые не понадобились для завершения строительства ПП2 и остались на складе на острове Рюген. Эти сегменты хотят использовать для трубы, которая соединит будущий терминал у Рюгена с городом Лубмин на суше.

Сооружение терминала сжиженного природного газа у Рюгена хотят начать в мае, чтобы запустить его к холодному сезону 2023-2024 года. Идея о трубах, которые остались от строительства ПП2, появилась якобы из-за того, что они уже на месте и это помогло бы ускорить процесс.

Информацию издание получило от нескольких источников. В Минэкономики не ответили на запрос о комментарии, а Nord Stream 2 AG тоже заявила, что не предоставляет информации о коммерческих транзакциях.

Если покупка труб действительно обсуждается, это может быть проблемно с юридической точки зрения из-за санкций, поскольку зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 все еще принадлежит "Газпрому".

Строительство СПГ-терминала у входа "Северного потока-2" (который так и не сдали в эксплуатацию из-за открытого нападения России на Украину) может быть сигналом о том, что Германия не рассчитывает, что в будущем СП2 заработает.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен говорила, что не верит в то, что российский газопровод "Северный поток-2" в обозримом будущем начнут использовать для поставок природного газа.