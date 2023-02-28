В Турции вынесли первый приговор по закону о фейках

Суд восточной турецкой провинции Битлис во вторник приговорил к 10 месяцам заключения местного журналиста Синана Айгула в соответствии с новым законом по борьбе с дезинформацией, который правозащитники критикуют как ограничение свободы слова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Айгуля задержали в декабре 2022 года после его сообщения в Twitter о том, что 14-летняя девочка из Битлиса якобы подверглась сексуальному насилию со стороны мужчин, в частности полицейских и солдат.

Журналист позже опроверг историю, когда получил соответствующее заверение от губернатора провинции, и извинился за то, что опубликовал историю, не получив подтверждения от властей.

Тем не менее, правоохранители арестовали Айгуля, а позже суд Битлиса постановил взять Айгуля под стражу до начала судебного процесса. Суд решил, что действия журналиста могут привести к страху и панике среди населения и нарушить мир в стране, учитывая размер его аудитории в Twitter.

В суде журналист отмечал, что он исправил свою ошибку после разговора с властями, удалил первоначальный твит и не собирался совершать преступление.

Несмотря на это, на первом слушании дела местный суд приговорил Айгуля к 10 месяцам заключения, постановив, что он распространял ложную информацию, которая могла привести к страху и панике среди населения. Журналист будет оставаться на свободе в ожидании апелляции на приговор.

Решение суда было принято через четыре месяца после того, как парламент принял "закон о дезинформации", который, по словам властей Турции, защитит общественность от распространения ложной или вводящей в заблуждение информации.

Закон предусматривает тюремное заключение сроком до трех лет для тех, кто распространяет ложную или вводящую в заблуждение информацию. Турецкие оппозиционные партии и критики заявили, что власти могут злоупотреблять этим законом, чтобы подавить голоса диссидентов.

Согласно отчету Комитета защиты журналистов, обнародованному в декабре 2022 года, Турция входит в число стран, где больше всего сажают журналистов. Количество журналистов за решеткой в Турции выросло с 18 в 2021 году до 40 в 2022 году, и эта цифра является самой высокой в мире после Ирана, Китая и Мьянмы.