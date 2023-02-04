Производитель контента для пропагандистского RT прекратил деятельность в Германии

RT DE Productions, которая поставляла контент пропагандистскому телеканалу RT DE, который вещал из Москвы на немецком языке, объявила о прекращении журналистской деятельности в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Компания RT DE Productions, которая поставляла новостной контент сайту и телеканалу RT DE, вещавшему из Москвы на немецком языке, 3 февраля объявила о прекращении журналистской деятельности в Германии.

Компания, базирующаяся в Германии, столкнулась "с огромным давлением со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц", говорится в заявлении телеканала.

Немецкоязычный телеканал RT DE был запущен 16 декабря 2021 года с трансляцией через спутник и интернет. На сайте RT DE было указано, что круглосуточное вещание в Германии начато по лицензии на кабельное и спутниковое вещание, выданной в Сербии. Через неделю после запуска, 22 декабря, канал снял с вещания через европейские спутники Европейский оператор спутниковой связи по запросу немецкого медиарегулятора федеральных земель Берлин и Бранденбург (MABB).

Позже, 2 февраля 2022 года, Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - запретила вещание RT DE в ФРГ, объяснив это решение тем, что телеканал не имеет лицензии на трансляцию в стране, необходимой в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии". Телеканал RT DE "не может ссылаться ни на какое другое легитимное европейское разрешение", отмечалось в решении ZAK.

Совет ЕС 1 марта 2022 года принял решение о запрете вещания RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а также Sputnik. В качестве обоснования, в частности, говорилось, что Россия распространяет через эти каналы пропаганду в оправдание войны против Украины, что угрожает общественному порядку и безопасности Евросоюза.

В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в эфирах подконтрольных Кремлю телеканалов фактически осуществляется подстрекательство к геноциду украинцев и эти ресурсы следует запретить во всех странах мира.