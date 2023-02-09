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Германия передаст Словакии две системы ПВО, их разместят у границы с Украиной

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Четверг, 9 февраля 2023, 19:37

Германия предоставит Словакии две единицы современной системы противовоздушной обороны MANTIS, которые будут использованы для усиления защиты восточной границы с Украиной, что обеспечивается силами и средствами Вооруженных сил Словакии.

Об этом говорится в пресс-релизе словацкого министерства обороны, который цитирует "Европейская правда".

Как объявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, страна получит системы бесплатно и на постоянной основе для воплощения "общей цели НАТО - укрепления и защиты восточной границы, частью которой мы являемся".

Каждая из двух систем MANTIS состоит из восьми станций автоматического вооружения (точное количество станций, которые прибудут в Словакию, будет уточнено в ближайшие недели), двух радиолокационных станций и командного пункта.

Кроме того, вместе с ПВО Германия передаст радар наблюдения с дальностью действия до 100 километров и обеспечит обучение словацких солдат.

 

Зенитно-ракетный комплекс MANTIS - это стационарная, полностью автоматизированная система вооружения, предназначенная для непрерывной обороны наземных объектов (например военных баз) от поражения со стороны ракет, артиллерийских систем, минометов и беспилотных летательных аппаратов.

Германия разработала MANTIS прежде всего для защиты баз в Афганистане, где до недавнего времени находились немецкие солдаты.

О намерении предоставить эту систему ПВО Берлин и Братислава объявили во время официального визита бывшего министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в Словакию в декабре 2022 года.

Напомним, что после инцидента в польском приграничном селе Пшеводув в ноябре прошлого года, когда туда упали обломки ракеты, Германия решила передать Польше три зенитно-ракетных комплекса Patriot, которые будут развернуты вблизи украинской границы.

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Словакия Германия

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