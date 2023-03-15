Премьер Латвии: освобожденная Украина должна вступить в НАТО, чтобы предотвратить новую войну

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что после завершения боевых действий Украина должна стать членом НАТО со всеми гарантиями безопасности, которые из этого вытекают.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в письме премьера Латвии, опубликованном Financial Times.

Он отметил, что пока продолжаются военные действия, никто в НАТО не будет серьезно рассматривать вопрос о вступлении Украины, поскольку это немедленно втянуло бы весь Альянс в войну, которую Россия ведет в Украине.

"Но в конце концов, при нашей общей и непоколебимой поддержке, Украина достигнет своих целей", - считает Кариньш.

Однако, по его мнению, Украина-победительница все равно оставит Россию целой и невредимой, с неизменным империалистическим уклоном, под властью агрессивного и авторитарного правительства.

"Единственный вариант, который гарантирует, что Россию можно будет сдерживать, - это полное присоединение освобожденной Украины к альянсу НАТО, вместе со всеми гарантиями безопасности, которые из этого вытекают", - утверждает премьер Латвии.

"Эти гарантии будут важны не только для Украины, но и для всей Европы. Мы не можем ожидать, что руководство России изменит свой курс в ближайшее время. Однако мы можем гарантировать, что какими бы ни были ее намерения, она не сможет начать новую войну против своих европейских соседей", - пояснил он.

Напомним, новый президент Чехии Петр Павел считает, что возможное вступление Украины в Европейский Союз не вызовет столько споров, как рассмотрение вопроса о ее членстве в Организации Североатлантического договора.