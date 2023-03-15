Прем'єр Латвії: звільнена Україна повинна вступити до НАТО, щоб запобігти новій війні

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш вважає, що після завершення бойових дій Україна має стати членом НАТО з усіма гарантіями безпеки, які з цього випливають.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у листі прем'єра Латвії, опублікованому Financial Times.

Він зазначив, що поки тривають військові дії, ніхто в НАТО не буде серйозно розглядати питання про вступ України, оскільки це негайно втягнуло б весь Альянс у війну, яку Росія веде в Україні.

"Але зрештою, за нашої спільної і непохитної підтримки, Україна досягне своїх цілей", - вважає Каріньш.

Однак, на його думку, Україна-переможниця все одно залишить Росію цілою і неушкодженою, з незмінним імперіалістичним ухилом, під владою агресивного і авторитарного уряду.

"Єдиний варіант, який гарантує, що Росію можна буде стримувати, - це повне приєднання звільненої України до альянсу НАТО, разом з усіма гарантіями безпеки, які з цього випливають", - стверджує прем'єр Латвії.

"Ці гарантії будуть важливі не лише для України, але й для всієї Європи. Ми не можемо очікувати, що керівництво Росії змінить свій курс найближчим часом. Однак ми можемо гарантувати, що якими б не були її наміри, вона не зможе розпочати нову війну проти своїх європейських сусідів", - пояснив він.

Нагадаємо, новий президент Чехії Петр Павел вважає, що можливий вступ України до Європейського Союзу не викличе стільки суперечок, як розгляд питання про її членство в Організації Північноатлантичного договору.