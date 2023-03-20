Премьер Латвии: вступление Украины в НАТО нужно не только Украине

Членство в НАТО нужно не только Украине, ведь Украина своим вступлением способна усилить Альянс.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

По его словам, сейчас многие союзники не думают, что будет после войны, и живут сегодняшним днем, думая о том, как предоставить Украине больше танков и снарядов.

"И я согласен с ними - мы должны ускорить оборонное производство в Европе, должны искать, где мы можем помочь еще больше. Но также нужно думать о следующих шагах! Я не вижу никакого другого варианта, кроме вступления Украины в НАТО", - подчеркнул Кариньш.

По мнению премьера Латвии, опасность, которая есть для мира и безопасности в Европе, - это Россия, которая стремится продолжить существовать в форме империи.

"Поэтому мы должны обеспечить все возможное, чтобы Россия не преуспела в своем стремлении изменить мировой порядок, по которому мы в Европе переходим от империй к национальным государствам", - отметил он.

По словам премьера Латвии, национальные государства в одиночку уязвимы, но вместе они очень сильны.

"Теперь нам нужно, чтобы нас дополнительно усилила Украина, которая присоединится к нам", - сказал Кариньш.

Он отметил, что, как ожидается, на саммите НАТО в Вильнюсе будет обсуждаться Украина, и хотя он не уверен в том, что стоит рассчитывать на какие-то решения уже на этом саммите, "мы все должны начать думать, что же произойдет после войны, как обеспечить, чтобы мир закрепился".

"И я объясняю моим коллегам из других стран необходимость думать о будущем. Ведь вступление Украины в НАТО после войны - это также в их интересах, не только в интересах Украины. Это в интересах всей Европы", - заявил Кариньш.

Как сообщалось, Кришьянис Кариньш считает, что после завершения боевых действий Украина должна стать членом НАТО со всеми гарантиями безопасности, которые из этого вытекают, чтобы предотвратить новую войну.

Полное интервью с премьер-министром Латвии смотрите на youtube-канале ЕвроПравды.