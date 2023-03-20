Прем’єр Латвії: вступ України в НАТО потрібен не тільки Україні

Членство у НАТО потрібне не лише Україні, адже Україна своїм вступом здатна посилити Альянс.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказав прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

За його словами, зараз багато союзників не думають, що буде після війни, і живуть сьогоднішнім днем, думаючи про те, як надати Україні більше танків і снарядів.

"І я погоджуюся з ними – ми маємо пришвидшити оборонне виробництво в Європі, маємо шукати, де ми можемо допомогти ще більше. Але також потрібно думати про наступні кроки! Я не бачу жодного іншого варіанта, окрім вступу України до НАТО", - наголосив Каріньш.

На думку прем’єра Латвії, небезпека, яка є для миру і безпеки в Європі, - це Росія, яка прагне продовжити існувати у формі імперії.

"Тому ми маємо забезпечити все можливе, щоб Росія не досягла успіху у своєму прагненні змінити світовий порядок, за яким ми в Європі переходимо від імперій до національних держав", - зазначив він.

За словами прем’єра Латвії, національні держави поодинці є вразливими, але разом вони дуже потужні.

"Тепер нам потрібно, щоб нас додатково посилила Україна, яка доєднається до нас", - сказав Каріньш.

Він зазначив, що, як очікується, саміт НАТО у Вільнюсі обговорить Україну, і хоча він не впевнений у тому, що варто розраховувати на якісь рішення вже на цьому саміті, "ми всі маємо почати думати, що ж відбудеться після війни, як забезпечити, щоб мир закріпився".

"І я пояснюю моїм колегам з інших країн необхідність думати про майбутнє. Адже вступ України до НАТО після війни - це також в їхніх інтересах, не тільки в інтересах України. Це в інтересах всієї Європи", - заявив Каріньш.

Як повідомлялося, Кріш'яніс Каріньш вважає, що після завершення бойових дій Україна має стати членом НАТО з усіма гарантіями безпеки, які з цього випливають, щоб запобігти новій війні.

Повне інтерв'ю з прем'єр-міністром Латвії дивіться на youtube-каналі ЄвроПравди.