Парламент Грузии после замечаний "Венецианки" вернул на доработку проект о "деолигархизации"

В Грузии проект закона о "деолигархизации" вернули на доработку, чтобы учесть замечания Венецианской комиссии.

Об этом сообщает агентство "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что законопроект "О деолигархизации", который уже ожидал голосования в третьем чтении, вернут на доработку, чтобы учесть рекомендации Венецианской комиссии.

Принятие закона входит в перечень 12 рекомендаций Еврокомиссии, которые Тбилиси должен выполнить для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Власти Грузии убеждают, что закон выполнит требования об ограничении влияния олигархов на политическую жизнь страны, но категорически отрицают, что под критерии олигарха подпадает соучредитель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.

Венецианская комиссия в промежуточном заключении по проекту высказала замечание к тому, что проект применяет преимущественно "персональный" подход, устанавливая критерии, кого можно считать олигархом.

Комисия считает, что решать проблему влияния олигархов на политическую жизнь страны можно через системные меры во многих сферах - специальные предохранители в законах о медиа, монополий, политических партий, борьбы с коррупцией, отмыванием средств и т.д. Комиссия считает такой подход лучшим выбором.

"Венецианка" отметила, что "персональный" подход имеет карательный характер и создает большие риски, если не будет достаточно сильных предохранителей от злоупотреблений.

"Венецианка" пришла к выводу, что меры, предложенные в проекте закона, могут привести к нарушению прав человека, а власть получит очень много влияния на процесс.

В частности, есть замечания к прописанным процедурам сбора персональных данных лиц, которые могут подпадать под критерии олигархов, особых требований декларирования для них и требований чиновников сообщать о контактах с людьми, определенными как олигархи.

Проект советуют доработать, дополнительно прояснив критерии "значительного влияния на медиа" и вовлеченности в политическую жизнь, чтобы под них не попадал чрезмерно широкий круг людей.

Также следует детализировать критерии-исключения, такие как "безупречная деловая репутация", четче прописать процедуру сбора данных - какие именно данные, какими органами и по какой категории лиц должны собираться, как они должны храниться и в дальнейшем уничтожаться; ввести больше предохранителей и средств правовой защиты для лиц, которые могут попасть под действие закона и прочее.

Венецианская комиссия раскритиковала также подход Молдовы относительно деолигархизации.

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