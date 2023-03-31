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Премьер Испании будет убеждать лидера Китая поддержать Украину - СМИ

Пятница, 31 марта 2023, 12:16

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в Пекин будет пытаться убедить китайского лидера Си Цзиньпина поддержать Украину.

Об этом пишет El Pais, сообщает "Европейская правда".

Санчес прибыл в Китай 31 марта и считает свой визит возможностью убедить Китай занять более проевропейскую сторону, в частности в вопросе войны России против Украины.

Он, вероятно, будет пытаться убедить лидера Китая, что мирный план должен демонстрировать поддержку Украины, иначе он будет безрезультатным.

По данным издания, Мадрид считает позицию Си Цзиньпина решающей в урегулировании войны. "У нас много ожиданий, мы считаем, что эта встреча с Си Цзиньпином очень важна", - заявил премьер в самолете по пути в Китай.

Издание отмечает, что Санчес также надеется получить от Си Цзиньпина заверения о том, что Китай не будет передавать России оружие.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что позиция Китая относительно войны в Украине будет важной для формирования отношений с Европейским Союзом.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что во время визита в Китай в начале апреля его будет сопровождать президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Китай Испания

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