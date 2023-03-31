Прем'єр Іспанії буде переконувати лідера Китаю підтримати Україну - ЗМІ

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час візиту до Пекіна намагатиметься переконати китайського лідера Сі Цзіньпіна підтримати Україну.

Про це пише El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Санчес прибув до Китаю 31 березня і вважає свій візит можливістю переконати Китай зайняти більш проєвропейську сторону, зокрема у питання війни Росії проти України.

Він, ймовірно, буде намагатися переконати лідера Китаю, що мирний план повинен демонструвати підтримку України, інакше він буде безрезультатним.

За даними видання, Мадрид вважає позицію Сі Цзіньпіна вирішальною у врегулюванні війни. "У нас багато очікувань, ми вважаємо, що ця зустріч із Сі Цзіньпіном дуже важлива", - заявив прем'єр у літаку на шляху до Китаю.

Видання зазначає, що Санчес також сподівається отримати від Сі Цзіньпіна запевнення про те, що Китай не буде передавати Росії зброю.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що позиція Китаю щодо війни в Україні буде важливою для формування відносин з Європейським Союзом.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що під час візиту до Китаю на початку квітня його супроводжуватиме президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.