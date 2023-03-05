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Работница фининспекции в Германии сожгла документы о переводе 20 млн евро от "Газпрома" 

Воскресенье, 5 марта 2023, 19:41

В Германии набирает обороты так называемый "камин-гейт" - скандал, связанный с фондом, созданным для обхождения санкции США компаниями, которые участвовали в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в публикации издания Bild, пишет "Европейская правда".

Дело касается фонда "Защита климата и экологии", который был основан два года назад по инициативе премьер-министра земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг. Фонд должен был помочь обойти санкции США компаниям, которые участвовали в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Фонд работает и сегодня, хотя сам проект строительства газопровода после начала российского вторжения в Украину заморозили, а впоследствии трубопровод взорвали. В мае сообщалось, что фонд должны ликвидировать.

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Недавно стало известно, что прошлогодняя налоговая декларация этого фонда таинственно исчезла. 3 марта глава налоговой службы Уве Ольшевский признался на специальном заседании комитетов по вопросам права и финансов, что декларацию в камине сожгла местная работница финансовой инспекции.

Теперь же выяснилось, что чиновница сожгла не одну налоговую декларацию фонда, а три. Сгоревшие налоговые декларации касаются пожертвования на сумму 20 миллионов евро от кремлевской группы "Газпром".

Половина этой суммы должна была быть уплачена как налог на дарение. Но в апреле 2022 года стало известно, что к тому времени этого не произошло.

Точно не известно, какие документы попали в камин. Работница финансовой инспекции указала, что толщина стопки бумаги составляла около одного сантиметра.

Председатель налоговой инспекции Ольшевский заявил, что никогда не сталкивался с чем-то подобным за долгие годы своей службы.

Министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Хайко Геуэ, который, как считается, способствовал образованию "климатического фонда", заверил, что инцидент с камином является "абсолютно единичным случаем". 

Главный следователь Партии зеленых Ганнес Дамм заявил, что "чем больше вы копаетесь в болоте климатического фонда, тем глубже оно становится".

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Германия Энергетика Северный поток-2 Война с РФ

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