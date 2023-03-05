Працівниця фінінспекції в Німеччині спалила документи про переказ 20 млн євро від "Газпрому" 

У Німеччині набирає обертів так званий "камін-гейт" - скандал, пов’язаний із фондом, створеним для обходження санкції США компаніями, які брали участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у публікації видання Bild, пише "Європейська правда".

Справа стосується фонду "Захист клімату та екології", який був заснований два роки тому з ініціативи прем'єр-міністерки землі Мекленбург-Передня Померанія Мануели Швезіг. Фонд мав допомогти обійти санкції США компаніям, які брали участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

Фонд працює і сьогодні, хоча сам проєкт будівництва газопроводу після початку російського вторгення в Україну заморозили, а згодом трубопровід підірвали. У травні повідомлялося, що фонд мають ліквідувати.

Нещодавно стало відомо, що минулорічна податкова декларація цього фонду таємниче зникла. 3 березня голова податкової служби Уве Ольшевський зізнався на спеціальному засіданні комітетів з питань права та фінансів, що декларацію у каміні спалила місцева працівниця фінансової інспекції.

Тепер же з’ясувалося, що чиновниця спалила не одну податкову декларацію фонду, а три. Згорілі податкові декларації стосуються пожертвування на суму 20 мільйонів євро від кремлівської групи "Газпром".

Половина цієї суми мала бути сплачена як податок на дарування. Але в квітні 2022 року стало відомо, що до того часу цього не відбулося.

Точно не відомо, які документи потрапили у камін. Працівниця фінансової інспекції вказала, що товщина стосу паперів складала близько одного сантиметра.

Голова податкової інспекції Ольшевський заявив, що ніколи не стикався з чимось подібним за довгі роки своєї служби.

Міністр фінансів землі Мекленбург-Передня Померанія Хайко Геуе, який, як вважається, сприяв утворенню "кліматичного фонду", запевнив, що інцидент з каміном є "абсолютно поодиноким випадком".

Головний слідчий Партії зелених Ганнес Дамм заявив, що "чим більше ви копаєтесь у болоті кліматичного фонду, тим глибше воно стає".





