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Глава МИД Австрии опасается, что еще не все уровни эскалации в войне достигнуты

Вторник, 7 марта 2023, 08:07

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг опасается, что еще не все уровни эскалации в войне достигнуты, поскольку президент РФ Владимир Путин продолжает размахивать ядерной дубинкой.

Об этом он сказал в интервью Der Standard, передает "Европейская правда".

Шалленберг предположил, что война продолжится и обе стороны будут пытаться начать весенние наступательные действия.

"Стоит опасаться, что еще не все уровни эскалации достигнуты. То, что президент Российской Федерации продолжает более или менее открыто размахивать ядерной дубинкой, - это просто безумие", - отметил он.

Он подчеркнул, что подход Австрии, согласно которому ядерное оружие должно быть запрещено окончательно и везде, является правильным.

"Пока оно существует, кто-то будет им угрожать. Это также показывает степень безответственности российского руководства", - заявил Шалленберг.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва не планирует применять ядерное оружие в войне против Украины.

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Австрія Ядерное оружие

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