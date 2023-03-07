Глава МЗС Австрії застерігає, що ще не всі рівні ескалації у війні досягнуті

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг побоюється, що ще не всі рівні ескалації у війні досягнуті, оскільки президент РФ Владімір Путін продовжує розмахувати ядерною дубинкою.

Про це він сказав в інтерв’ю Der Standard, передає "Європейська правда".

Шалленберг припустив, що війна продовжиться і що обидві сторони намагатимуться розпочати весняні наступальні дії.

"Варто побоюватися, що ще не всі рівні ескалації досягнуті. Те, що президент Російської Федерації продовжує більш-менш відкрито розмахувати ядерною дубинкою, - це просто безумство" - зазначив він.

Він наголосив, що підхід Австрії, згідно з яким ядерна зброя має бути заборонена остаточно і скрізь, є правильним.

"Поки вона існує, хтось буде нею погрожувати. Це також показує ступінь безвідповідальності російського керівництва" - заявив Шалленберг.

Ранше посол Росії у Великій Британії Андрей Келін заявив, що Москва не планує застосовувати ядерну зброю у війні проти України.