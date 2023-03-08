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Страны Балтии: Грузия должна придерживаться принципов демократии, если хочет идти в ЕС и НАТО

Среда, 8 марта 2023, 09:43

Главы МИД трех балтийских государств в совместном заявлении предупредили Грузию о необходимости придерживаться принципов демократии, если она хочет продвигаться к членству в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис опубликовали твиты с одинаковым текстом сообщения, в котором выразили серьезную обеспокоенность принятием в первом чтении так называемого закона об "иностранных агентах". 

"Если Грузия хочет продвигаться в ЕС и НАТО, она должна придерживаться принципов демократии, верховенства права и прав человека", - заявили министры трех государств.

Как сообщалось, во вторник парламент Грузии неожиданно принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному на ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и столкновения под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга.

Ночь, начавшаяся бурными столкновениями между правоохранителями и участниками стихийного митинга под зданием парламента Грузии, завершилась обещаниями оппозиции перейти к ежедневным протестам "до победы".

Подробности в статье: Бой за европейское будущее: как власть Грузии поставила страну на порог революции

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Грузия Вступление в ЕС Расширение НАТО

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