Швейцария выделит Украине $1,7 млрд финансовой помощи

Правительство Швейцарии намерено выделить Украине по меньшей мере еще 1,5 млрд швейцарских франков (1,7 млрд долларов) до 2028 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщает Swiss Info.

Финансовая поддержка Украине будет предоставлена в рамках стратегии международного сотрудничества на 2025-2028 годы.

Ранее Швейцария согласовала предоставление 300 миллионов франков для поддержки Украины на 2023-2024 годы.

Всего Швейцария предоставит Украине не менее 1,8 млрд швейцарских франков (более 2 млрд долларов) в течение следующих шести лет.

Ранее в Швейцарии не согласились с критикой европейских стран относительно того, что Берн недостаточно активно замораживает российские активы.