Швейцарія виділить Україні $1,7 млрд фінансової допомоги

Уряд Швейцарії має намір виділити Україні щонайменше ще 1,5 млрд швейцарських франків (1,7 млрд доларів) до 2028 року.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс, повідомляє Swiss Info.

Фінансова підтримка Україні буде надана в рамках стратегії міжнародного співробітництва на 2025-2028 роки.

Раніше Швейцарія погодила надання 300 мільйонів франків для підтримки України на 2023-2024 роки.

Всього Швейцарія надасть Україні щонайменше 1,8 млрд швейцарських франків (понад 2 млрд доларів) протягом наступних шести років.

Раніше у Швейцарії не погодились з критикою європейських країн щодо того, що Берн недостатньо активно заморожує російські активи.