Вооруженные силы Канады показали, как доставляли танки Leopard для Украины

Вооруженные силы Канады опубликовали фото процесса подготовки к перевозке танков Leopard 2A4 для Украины на борту военно-транспортного самолета Boeing C-17.

Фото были опубликованы на Facebook-странице ВС Канады.

Сообщается, что 11 апреля танки Leopard 2 были загружены и перевезены на юго-запад Польши самолетом Королевских ВВС Канады Boeing C-17 Globemaster III в рамках программы Operation UNIFIER.

Канада уже доставила 8 танков Leopard 2 в рамках военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что в дополнение к восьми переданным танкам Leopard 2 Канада разворачивает также три симулятора огневых средств для подготовки экипажей украинских танкистов, которые будут работать с ними.

Напомним, Испания планирует отправить шесть Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни, доставка завершится до конца апреля, а обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли в Украину 27 марта.