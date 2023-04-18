Збройні сили Канади показали, як доставляли танки Leopard для України
Вівторок, 18 квітня 2023, 09:01
Збройні сили Канади опублікували фото процесу підготовки до перевезення танків Leopard 2A4 для України на борту військово-транспортного літака Boeing C-17.
Фото були опубліковані на Facebook-сторінці ЗС Канади, пише "Європейська правда".
Повідомляється, що 11 квітня танки Leopard 2 були завантажені та перевезені на південний захід Польщі літаком Королівських ВПС Канади Boeing C-17 Globemaster III в рамках програми Operation UNIFIER.
Наразі Канада доставила 8 танків Leopard 2 в рамках військової допомоги Україні.
Раніше повідомлялося, що на додачу до восьми переданих танків Leopard 2, Канада розгортає також три симулятори вогневих засобів для підготовки екіпажів українських танкістів, які будуть працювати з ними.
Нагадаємо, Іспанія планує відправити шість Leopard 2A4 в Україну найближчими днями, доставка завершиться до кінця квітня, а обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 прибули в Україну 27 березня.