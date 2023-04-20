Польша договаривается об обслуживании "Леопардов" из Украины

"Леопарды", которые были отправлены в Украину, будут обслуживаться польской оборонной промышленностью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Томаш Лейман, корреспондент Polsat News и Interia.

По данным Леймана, переговоры по этому поводу продолжаются. Если они будут успешными, то после пятничной встречи руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Рамштайне должно состояться официальное объявление.

По данным Polsat News и Interia, немецкие танки Leopard будут обслуживать на оборонном заводе Bumar-Labędy в Гливице. Соответствующий меморандум должен быть подписан после пятничной встречи в Рамштайне.

Эти сообщения подтвердила в эфире Polsat News президент компании Эдита Шиманская, которая признала, что "механический завод в Гливице готов создать хаб для ремонта бронетехники, которую использует украинская армия".

Уже в начале марта Мариуш Блащак, вице-премьер и глава Минобороны, заявил, что танки "Леопард", которые используют украинцы, могут обслуживаться в Польше. Тогда он отметил, что это можно было бы делать в Гливице, но на пути стояла нехватка запчастей.

"Я ожидаю от министра (обороны Германии. – Ред.) Писториуса, что он повлияет на немецкую промышленность, чтобы запчасти для "Леопардов" были поставлены. Это вызов, который стоит перед Германией, Польшей, Канадой, практически всеми странами, но, конечно, эту проблему может решить только Германия, немецкая оборонная промышленность", – сказал он тогда перед встречей со своим немецким коллегой.

В конце марта издание Der Spiegel, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в Украину из Германии было поставлено 18 танков.

Поставленные танки Leopard 2 являются одной из самых новых моделей, в версии 2А6. В комплект поставки также входили запасные части и боеприпасы. Почти одновременно с передачей немецких Leopard 2 в Украину в Великобритании завершилось обучение украинских солдат на танке Challenger. Страна хочет поставить 14 таких танков в Украину.

В общем, вероятно, в охваченную войной страну будет поставлено до 140 танков с Запада.

Напомним, в Польше открылся центр ремонта Т-64 для Украины. Bumar-Labędy и "Укроборонпром" совместно создали технологический центр, который будет заниматься ремонтом танков Т-64, их обслуживанием, поддержкой боеспособности и восстановлением до полного рабочего состояния.