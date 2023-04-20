Польща домовляється про обслуговування “Леопардів” з України

"Леопарди", які були відправлені в Україну, будуть обслуговуватися в польській оборонній промисловості.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Томаш Лейман, кореспондент Polsat News та Interia.

За даними Леймана, переговори з цього приводу тривають. Якщо вони будуть успішними, то після п'ятничної зустрічі керівників оборонних відомств країн НАТО в Рамштайні має відбутися офіційне оголошення.

За даними Polsat News та Interia, німецькі танки Leopard будуть обслуговувати на оборонному заводі Bumar-Labędy в Гливиці. Відповідний меморандум має бути підписаний після п'ятничної зустрічі в Рамштайні.

Ці повідомлення підтвердила в ефірі Polsat News президент компанії Едіта Шиманська, яка визнала, що "механічний завод у Гливиці готовий створити хаб для ремонту бронетехніки, яку використовує українська армія".

Вже на початку березня Маріуш Блащак, віцепрем'єр і глава Міноборони, заявив, що танки "Леопард", які використовують українці, можуть обслуговуватися в Польщі. Тоді він зазначив, що це можна було б робити в Гливиці, але на заваді стояв брак запчастин.

"Я очікую від міністра (оборони Німеччини. – Ред.) Пісторіуса, що він вплине на німецьку промисловість, щоб запчастини для "Леопардів" були поставлені. Це виклик, який стоїть перед Німеччиною, Польщею, Канадою, практично всіма країнами, але, звичайно, цю проблему може вирішити тільки Німеччина, німецька оборонна промисловість", – сказав він тоді перед зустріччю зі своїм німецьким колегою.

Наприкінці березня видання Der Spiegel, посилаючись на свої джерела, повідомило, що в Україну з Німеччини було поставлено 18 танків.

Поставлені танки Leopard 2 є однією з найновіших моделей, у версії 2А6. У комплект поставки також входили запасні частини і боєприпаси. Майже одночасно з передачею німецьких Leopard 2 в Україну у Великій Британії завершилося навчання українських солдатів на танку Challenger. Країна хоче поставити 14 таких танків до України.

Загалом, ймовірно, до охопленої війною країни буде поставлено до 140 танків із Заходу.

Нагадаємо, у Польщі відкрився центр ремонту Т-64 для України. Bumar-Labędy та "Укроборонпром" спільно створили технологічний центр, який буде займатися ремонтом танків Т-64, їхнім обслуговуванням, підтримкою боєздатності та відновленням до повного робочого стану.