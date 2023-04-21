Эрдоган перед выборами пообещал бесплатный газ, открыв первые поставки из Черного моря

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг объявил о начале поступления газа с месторождений Черного моря в энергетическую систему страны и пообещал обеспечить домохозяйства бесплатным голубым топливом накануне выборов 14 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Церемония стала одной из последних попыток правительства продемонстрировать крупные энергетические и инфраструктурные проекты накануне выборов, которые, согласно опросам общественного мнения, Эрдоган может проиграть.

"Мы предоставим бесплатный природный газ для бытового потребления до 25 кубометров ежемесячно в течение одного года", – заявил Эрдоган на открытии наземного газового порта в северной провинции Зонгулдак.

Безлимитный природный газ для всех домохозяйств будет бесплатным в течение следующего месяца, добавил Эрдоган.

Природный газ впервые обнаружили обнаружен на месторождении Сакарья у побережья Зонгулдака в 2020 году, а в прошлом году – на месторождении Кайкума-1 рядом с ним.

Турция, которая имеет небольшие запасы нефти и газа, сильно зависит от импорта газа из России, Азербайджана и Ирана, а также от импорта сжиженного природного газа из Катара, США, Нигерии и Алжира.

Согласно данным энергетического регулятора EPDK, внутренняя добыча природного газа, в основном в регионе Фракия, составила менее 1% от национального потребления Турции в 60 млрд кубометров в 2021 году.

По словам Эрдогана, на черноморских газовых месторождениях Турции сначала будут добывать 10 миллионов кубометров газа в сутки. В ближайший период добычу увеличат до 40 миллионов кубометров газа в сутки.

"Когда мы выйдем на полную мощность, мы сможем удовлетворять примерно 30% внутреннего потребления ежегодно", – сказал он.

Президентские и парламентские выборы являются крупнейшим электоральным вызовом для Эрдогана, который дольше всех находится на посту среди современных турецких лидеров.

Накануне голосования турецкое правительство развернуло ряд крупных инфраструктурных и оборонных проектов. На следующей неделе Эрдоган должен открыть первый в Турции атомный реактор, построенный российской государственной ядерной энергетической компанией "Росатом".