В Минюсте США рассказали, как ужесточили проверки обхода санкций против России

Министерство юстиции США ищет новые способы прекратить уклонение от российских санкций, сосредоточившись на зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах, юридических фирмах и менеджерах частного капитала, которые ранее не попадали под пристальное внимание.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью агентству Bloomberg сказал Эндрю Адамс, руководитель оперативной группы "Kleptocapture", действующей в составе Минюста США.

"Люди, которые сидят в банках, где им безразличны санкции США, отмывание денег или откровенное мошенничество, подпадают под определение, когда я говорю, что мы предоставляем приоритет посредникам", – сказал Адамс.

"Банкиры, финансовые менеджеры, инвестиционные консультанты в некоторых случаях, люди, которые управляют оффшорными хедж-фондами или частными инвестиционными компаниями, и тому подобное", – добавил он.

Следователи также внимательно изучают, как криптовалюта может использоваться для маскировки транзакций за товары с ограниченным доступом или направления розничных платежей олигархам, компаниям, попавшим под санкции, или пророссийским боевикам.

"Хотя американские и западноевропейские банки относительно хорошо соблюдают законодательство, есть части мира, где такой культуры не существует", – сказал Адамс.

Рабочая группа использует ряд новых и секретных тактик для выявления и преследования компаний и частных лиц, которые скрывают активы состоятельных россиян и помогают подпитывать российскую военную машину в Украине.

"Мы не всегда просто вручаем повестку в суд и надеемся, что люди предоставят нам информацию. Мы изучаем источники. Мы проводим операции под прикрытием. Мы полагаемся на информаторов, ордера на обыск и тайную деятельность", – сказал Адамс.

Напомним, ряд ключевых союзников Украины, включая США, рассматривают возможность приближения к полному запрету экспорта большинства товаров в Россию.